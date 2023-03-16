韓籍男揪團來台設機房半年洗錢83億 彰警破獲逮16人

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化警方會同台中市警察局等單位，破獲洗錢犯罪集團；警方指出，韓籍金姓男子聘請韓籍幹部管理博弈洗錢機房，約半年期間出入金額折合新台幣83億多元，警方循線先後逮捕金男等16人，查扣電腦主機及現金37萬等證物。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，金男自認在台犯罪不易遭查緝，在台中市台灣大道一間商辦大樓，設立博弈洗錢機房，另以合法公司為掩護，在韓國刊登廣告，以「出國旅遊兼賺大錢」為名義，招募韓籍幹部來台管理機房。

警方表示，金男另在人力銀行網站刊登廣告，招募熟悉韓文的台灣員工，配合韓國博弈網站進行轉匯，隱匿犯罪所得；專案人員會同台中市警察局刑警大隊等單位，今年1月中旬先在台中市台灣大道一間商辦大樓，查獲博弈洗錢機房及成員租屋處，逮捕韓籍幹部李男等10人。

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警方指出，李男等人落網後，3月14日又將主嫌金男等6人逮捕到案，查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機及現金新台幣37萬多元等證物；初步統計，博弈網站自去年7月至今年1月，帳戶出入金額折合新台幣83億多元，警方也凍結公司名下2個帳戶共計新台幣100萬元。

一名承辦此案的員警告訴中央社記者，金男等人組成的犯罪集團只負責博弈網站金流，管理網站的另有其人，正循線追查中；至於金男等16人訊後，被依賭博、洗錢等罪，移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1120316