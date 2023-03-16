稱心情不佳發洩情緒 台中2男向診所潑漆遭法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）張姓男子與張姓少年日前凌晨共乘1輛機車，到台中市太平區1家診所外，持紅色油漆對鐵捲門潑漆後逃逸，警方獲報循線將張男等2人逮捕，他們辯稱心情不佳才潑漆，都被依法送辦。

台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，警方5日凌晨獲報太平區1家眼科診所遭人潑漆，警方獲報到場勘查，發現診所鐵捲門遭潑灑紅色油漆，經調閱監視器發現，有2人共乘機車並以口罩遮住車牌，行經診所前，持預備的油漆朝診所潑灑後隨即逃逸。

警方獲報後，立即調閱周邊監視器及車輛行經沿線軌跡，因其中1男潑漆還自濺雙腳，成為追查目標，警方偵辦後循線將18歲張男及16歲張姓少年逮捕到案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張男等2人到案後，辯稱因心情不佳，半夜才會漫無目的四處遊晃，任意找目標潑漆以洩情緒；據診所員工表示，兩造互不認識對方，不清楚對方潑漆的原因。

但警方透過監視器畫面發現，2人潑漆的目標明確，說法有避重就輕之嫌，將深入追查犯案原因。全案警方詢問，依刑法恐嚇、毀損等罪及少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等，將張男等2人移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1120316