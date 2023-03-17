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美籍山友攀八通關古道扭傷 空勤出動救援

2023/3/17 11:00
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）35歲美籍登山客戴維（David）14日跟團走八通關古道，昨晚行經大分山屋附近，不慎扭傷腳無法行走，考量回程路況不佳，經同行隊友求援，空勤直升機今早起飛，將傷者吊掛下山。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明今天接受媒體聯訪指出，昨天晚間近7時接獲通報，一名美籍男性隊員參加登山隊，途中不慎扭傷腳踝，登山隊伍夜宿大分山屋，考量回程路況不佳恐有危險，希望消防局派員救援。

花蓮縣消防局獲報，立即與花蓮林管處玉里工作站、玉山國家公園南安管理站等單位聯繫，組成5人地面救援部隊在玉里消防分隊集結，同步請求空勤總隊支援。

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空勤總隊直升機今天上午7時起飛前往大分山屋，成功將傷患吊掛，經初步評估患者狀況，搜救人員給予救護處置，後送至德興運動場，由救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。

這支登山隊伍共4人，14日從花蓮縣玉里鎮南安入山走八通關古道，預計21日從南投縣東埔下山。花蓮縣消防局指出，這起山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。（編輯：郭諭儒）1120317

#花蓮縣消防局第三大隊
#鄧羅春明
#美籍
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