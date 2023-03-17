成立台灣公民人權聯盟 曹興誠倡議司法改革

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（中央社記者林長順台北17日電）聯電前董事長曹興誠發起「台灣公民人權聯盟」今天舉行成立大會。曹興誠表示，司法改革必須破釜沉舟，目標則是希望讓台灣的司法跟台灣民主一樣，能讓台灣人感到驕傲。

台灣公民人權聯盟上午舉行成立大會，邀請多名民間團體代表、立法委員、台北市議員出席。

曹興誠指出，過去威權時代的司法是「由上往下」，用來管制老百姓，甚至恐嚇老百姓，現在需要的是服務型的司法，然而，現在的司法，因為辦案速度讓人不能忍受，品質也無法讓人滿意。

他說，司法改革力量必須「由下往上」，要透過匯集意見，要求司法讓人滿意，而真正改革司法的主戰場則在立法院，未來將匯整力量修正法律，從立法院開始。

曹興誠表示，司法不過是個流程，必須用近代的管理處理問題，做事情如果一開始就要做對，否則品質會越修越差，流程越來越慢。他認為刑事案件必須決戰一審，檢察官若一審敗訴，就不能繼續上訴，

曹興誠另主張建立「檢警雙偵查主體分工」制度，將輕微刑案偵查與處分權交給警方，讓檢察官專注於重大刑案的追訴和法庭訴訟，如此專業分工，就可以立即大幅提升治安效能。

此外，曹興誠還提出「除罪化、民事化，減輕司法體系工作負擔」及「運用80/20原理管理」等改革主張，希望協同立委們和社會大眾，共同推動司法改革。（編輯：張銘坤）1120317