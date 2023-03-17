瑪莎拉蒂擦撞毆人案 檢認量刑過輕提上訴

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中瑪莎拉蒂案，台中地院日前依殺人未遂等罪判處主嫌張敦量9年，依傷害致重傷害等罪判李韋霖與陳勁豪4年8月徒刑。台中地檢署今天認為量刑過輕，提出上訴。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人民國110年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大學生發生車禍後，將宋男毆打致重傷，全案引發社會關注及譴責，宋男至今仍在復健。

台中地院1日宣判，張敦量涉犯殺人未遂等罪，合併應執行9年徒刑，李韋霖與陳勁豪涉犯傷害致重傷害等罪，合併應執行4年8月徒刑，全案可上訴。

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台中地檢署今天透過文字稿指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪共犯強制罪部分，原審均未依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑顯有違誤，且量刑過輕。

台中地檢署表示，李韋霖、陳勁豪均應論以共同犯重傷害罪，甚應改論共同殺人未遂罪且原審量刑過輕。關於張敦量所犯殺人未遂罪量刑，其手段凶狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物，原審量刑過輕。（編輯：謝雅竹）1120317