更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 商品下架接受退款
首頁 / 社會

瑪莎拉蒂擦撞毆人案 檢認量刑過輕提上訴

2023/3/17 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中瑪莎拉蒂案，台中地院日前依殺人未遂等罪判處主嫌張敦量9年，依傷害致重傷害等罪判李韋霖與陳勁豪4年8月徒刑。台中地檢署今天認為量刑過輕，提出上訴。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人民國110年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大學生發生車禍後，將宋男毆打致重傷，全案引發社會關注及譴責，宋男至今仍在復健。

台中地院1日宣判，張敦量涉犯殺人未遂等罪，合併應執行9年徒刑，李韋霖與陳勁豪涉犯傷害致重傷害等罪，合併應執行4年8月徒刑，全案可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中地檢署今天透過文字稿指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪共犯強制罪部分，原審均未依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑顯有違誤，且量刑過輕。

台中地檢署表示，李韋霖、陳勁豪均應論以共同犯重傷害罪，甚應改論共同殺人未遂罪且原審量刑過輕。關於張敦量所犯殺人未遂罪量刑，其手段凶狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物，原審量刑過輕。（編輯：謝雅竹）1120317

#張敦量
#李韋霖
#陳勁豪
張敦量
台中瑪莎拉蒂案主嫌判9年 宋母：不滿意但尊重台中瑪莎拉蒂案將宣判 主嫌張敦量道歉盼和解
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族