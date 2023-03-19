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厄瓜多、秘魯發生強震 台北市搜救隊整備應變

2023/3/19 12:55（3/19 13:31 更新）
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厄瓜多沿海和秘魯北部地區當地時間18日發生芮氏規模6.8強震，造成厄國多處建築物及道路崩塌受損，多名災民受困。台北市消防局19日表示，北市搜救隊已做好整備應變，可隨時調度指派任務。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月19日
厄瓜多沿海和秘魯北部地區當地時間18日發生芮氏規模6.8強震，造成厄國多處建築物及道路崩塌受損，多名災民受困。台北市消防局19日表示，北市搜救隊已做好整備應變，可隨時調度指派任務。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月19日
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）厄瓜多沿海和秘魯北部地區當地時間18日發生規模6.8強震，已知厄國12死、秘魯尚未接獲相關通報。台北市消防局今天說，北市搜救隊已做好整備應變，可隨時調度指派任務。

美國地質調查所（USGS）表示，地震發生在當地中午12時12分，地震規模6.8，震源深度66公里。有關當局說，震央在距離秘魯邊界不遠的厄瓜多城市巴勞市（Balao）。

消防局今天透過新聞訊息表示，厄瓜多沿海地區與秘魯北部於台灣時間19日凌晨1時12分發生強震，造成厄國多處建築物及道路坍崩受損，有多名災民受困於瓦礫堆中。

基於國際人道救援關懷精神，消防局說，台北市搜救隊立即動員所屬整備應勤救援器材和檢視個人裝備，同時也持續蒐集並監測當地災害資訊。

消防局表示，台北市搜救隊已做好相關整備及應變作業，可隨時配合接受調度指派任務。（編輯：方沛清）1120319

#台北市消防局
#秘魯
#強震
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