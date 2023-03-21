高雄男缺錢買毒 亮刀逼落單女子領錢遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄詹姓男子因缺錢買毒，2月持刀脅迫落單黃姓女子前往超商領錢給他，甚至在超商內又打算搶劫陳姓男子未遂，共得手1000元。雄檢依攜帶兇器強盜等罪起訴。

高雄地檢署偵訊時，詹男坦承犯行，檢方根據2名告訴人和證人說詞、停車場及超商監視器畫面等證據，依攜帶兇器強盜既遂、攜帶兇器強盜未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，詹男因缺錢買毒，今年2月12日晚間9時許在前金區一處停車場內見黃姓女子落單，便上前持刀抵住腹部，恐嚇「把錢拿出來，我毒癮發作，要買7000元的毒品」。由於黃女表示需先提領現金，詹男便勾住其左手防止逃跑，並一同前往附近超商領錢。

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不料，詹男進入超商等待黃女提款時，又跑去問在店內飲食的陳姓男子「是否為阿明」，當對方拿出證件證明身分時，詹男立即搶走皮包，因找不到現金，直接亮刀恐嚇「你可以去ATM領錢嗎」、「如果你不配合，我就殺死你」等語，陳男嚇傻，一再聲稱沒帶提款卡。

由於黃女正好從超商提款完，詹男便放過陳男走出超商，並在門口取走黃女的新台幣1000元現金逃逸。黃女、詹男報警後，警方循線到詹男家中逮人，並起出水果刀、現金800元、針頭等物。（編輯：郭諭儒）1120321