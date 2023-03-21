收500萬槍殺天道盟角頭 男子遭判17年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）蔡姓槍手受天道盟天鳴會李姓會長指示，槍殺天道盟濟公會八里分會林姓 分會長。一審判刑19年半，二審改判17年10月，最高法院日前駁回上訴，依殺人等罪判刑17年10月定讞。

至於教唆殺人的天道盟天鳴會李姓會長，一、二審被依教唆殺人等罪判處有期徒刑15年6月，案件上訴到最高法院審理中。

全案起於，民國110年2月27日，蔡姓槍手受李姓會長指示，並收受報酬預謀殺害林男；同年4月12日，蔡男帶槍到林男住處埋伏，見林男出門，上前開2槍；林男倒臥在地，經送醫後因多器官槍彈創傷致大量出血，不治身亡。

蔡男行凶後帶著槍彈向警方自首，案經士林地檢署依殺人等罪提起公訴。

一審士林地方法院審理時，蔡男否認殺人，辯稱當下是瞄準林男的腳，但林往他衝過來，他嚇到才朝林的身體開槍；另，蔡男坦承受李男唆使，開槍就有新台幣200萬元，跟李講價到500萬元才答應，原本李指示要射林的頭，但他不敢才改打林的身體。

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一審士林地方法院認為，蔡男受人教唆，貪圖高額報酬而預謀犯案，手段凶殘，且犯後否認有殺人犯意，判處有期徒刑19年6月。

案經蔡男、檢方上訴，二審由台灣高等法院審理。高院認為，蔡男行凶後自首符合減刑規定，於偵查中指述主謀與共犯，得以對幕後教唆者進行追訴，改判刑17年10月。案經上訴，最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1120321