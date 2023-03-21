7萬噸貨櫃輪撞碼頭 高港引水人未來上工前要酒測

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）7萬4651公噸塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪」昨天靠泊時撞上高雄港碼頭，事後引水人被測出有酒精反應。高雄港引水人辦事處今天決議，即刻起引水人上工前需酒測。

高雄港務分公司告訴中央社記者，航港局今天已完成相關海事調查，「現代東京輪」目前已解除管制並申請出港程序，預計今晚就會離港。

「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）昨天撞上高雄港碼頭，期間信號台發出多次警示，但未獲引水人回應。高雄港引水人辦事處今晚發出聲明表示，昨天執行領航的徐姓引水人疑似有飲酒情事，經今天會議決議徐姓引水人即刻停止執行輪值領航業務，靜候調查。

會議另決議，即刻所有引水人在領航登輪前，應自主實施酒精濃度呼吸測試，並將酒測值告知受領航船舶船長及上傳辦事處存查。

高雄港引水人辦事處主任吳弘毅透過聲明表示，對於引水人疑涉飲酒要向社會各界致歉，辦事處和引水人完全配合主管機關調查。

高雄港今天也安排碼頭水下檢查，經查77號碼頭有繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂損；碼頭水下鋼板樁設施也凹陷受損有漏砂情形。

高雄港指出，將要求肇事船方針對受損設施的修復提出擔保，後續會依實際受損範圍及估算修復金額向船方求償。考量碼頭結構受損情形，要求碼頭承租業者韓新公司不能在碰損設施範圍進行裝卸作業。

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高雄港發布新聞稿還原事發經過，「現代東京輪」昨天上午9時預計靠泊77號碼頭，當時由領港（即為引水人）引領進港。在貨輪通過二港口VTS信號台前方水域時，VTS信號台設置的「船舶操航智慧警示輔助系統」偵測到該輪航速警示訊息。

高雄港指出，事發前，VTS信號台管制員立即以無線電在1分鐘內連續4次呼叫警示領港，但都未獲領港回應，隨後就撞上碼頭。（編輯：謝雅竹）1120321