通緝犯涉跟騷前女友 台中警圍捕開8槍仍遭逃逸

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通緝犯羅姓男子23日清晨涉跟騷前女友而行蹤曝光，台中市警方逮人時，羅男開車衝撞員警，造成2名員警受傷，過程中警方對羅男駕車開8槍制止，但仍遭對方逃逸。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）通緝犯羅姓男子今晨涉跟騷前女友而行蹤曝光，台中市警方逮人時，羅男開車衝撞員警，造成2名員警受傷，過程中警方對羅男駕車開8槍制止，但仍被羅男逃逸，警方全力追緝中。

台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，一名55歲女子今天凌晨2時多前往松安派出所報案，指稱遭前男友59歲羅男跟蹤並在她的住家守候，造成困擾，請警方協助解決。

警方獲報後，查詢羅男身分，發現他因槍砲及毒品案件遭通緝，警方還發現羅男的車輛正停於松安派出所對面巷口，員警立即前往盤查，羅男見狀開車逃逸，警方兵分2路搜捕羅男。

警方一路尾隨在台中市興安路二段142巷內發現羅男車輛，警方以巡邏車攔截，羅男先停車假意配合，趁員警下車時突然加速行駛，涉壓傷詹姓員警右腳。

警方指出，案發時一旁的孫姓員警見狀，立即以警棍破窗並朝車內噴辣椒水欲阻止羅男逃逸，但孫姓員警右手遭羅男車輛玻璃割傷，為避免案件造成更大傷害，孫姓員警及其餘在場2名員警朝羅男車輪共開8槍，欲制止羅男衝撞但仍遭對方逃逸。

羅男衝撞逃逸後，警方表示，警網展開攔截圍捕，凌晨3時多在台中市太原路近環中東路一帶發現羅男車輛，但車內空無一人，警方正擴大調閱監視器，將全力追緝羅男到案。

另外，圍捕過程中受傷的詹姓員警，經送醫檢查骨裂需手術住院；孫姓員警經包紮後，已無大礙。2人皆無生命危險。（編輯：戴光育）1120323