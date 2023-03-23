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北市公布酒駕累犯28人 宣布與新北桃園合作

2023/3/23 17:41（3/24 09:39 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市今天公布28名酒駕累犯，並宣布因民眾酒駕行為常跨越縣市轄區，與新北、桃園議定每雙週四同步於官網公告酒駕累犯及照片。

台北市交通事件裁決所指出，北北桃屬一日生活圈，民眾酒駕行為常常出現跨越縣市轄區，台北、新北及桃園3市交通裁決機關自今年3月9日起，議定每雙週四同步於官網公告酒駕累犯及照片。

今天北市公布28名、新北市公布6名、桃園市公布15名，同步公布49名，進一步防範酒駕違規。

北市第22次公告酒（毒）駕累犯名單計28人，含酒駕累犯2次20名，毒駕累犯2次2名，拒測累犯2次1名，酒駕累犯3次4名，酒駕累犯4次1名，累計已公布272名。

酒駕累犯2次20名有陳信利（汀洲路四段，酒測值0.87）、翁偉銘（承德路二段，酒測值0.77）、連健凱（環河南路一段，酒測值0.31）、黃麟凱（舊莊路一段，酒測值0.57）、賴姿羽（林森北路，酒測值0.51）、粘培恩（北安路，酒測值0.43）、林佳仕（羅斯福路二段，酒測值0.26）、許皓（延平北路一段，酒測值0.41）、江耀川（萬大路533號，酒測值0.20）、蔡奕宸（安康路，酒測值0.31）、龔展寬（承德路五段，酒測值0.55）、BLYSZAK ANDREW WILLIAM（臥龍街，酒測值1.36）。

還有邱傳真（重慶北路四段，酒測值0.47）、任赳（立賢路，酒測值0.28）、蘇維寶（延平南路，酒測值0.92）、黃茂賢（環河南路三段，酒測值0.38）、陳文林（羅斯福路一段，酒測值0.49） 、蔡韋丞（安康路，酒測值0.36）、蘇信維（環河南路一段，酒測值0.23）、陳柏樺（景華街，酒測值0.29）。

毒駕累犯2次2人為洪偉民（辛亥路二段）、游宗瀚（漢口街二段）。

酒駕拒測累犯2次1名為劉丁豪（至善路二段）。

酒駕累犯3次4名為鄭長生（延平北路三段，酒測值0.40）、葉俊男（基隆路四段，酒測值0.25）、陳智彥（華江橋機車道，酒測值0.25）、賴明聖（市民大道一段，酒測值0.24） 。

酒駕累犯4次1名，李宜蒼（羅斯福路四段，酒測值0.17）。

裁決所指出，劉丁豪為本次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰新台幣36萬元，包含酒駕拒測第1次罰18萬，第2次按前次處罰金額再加18萬，因未按期繳納已移送強制執行；並註銷機車駕照、機車牌照另處分吊扣2年。（編輯：張銘坤）1120323

#台北市
#劉丁豪
#新北市
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