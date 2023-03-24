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前立委梁牧養影射潘孟安涉貪 判賠180萬元確定

2023/3/24 11:19
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）前立法委員梁牧養以網路直播等方式影射前屏東縣長潘孟安涉貪，最高法院日前判決梁牧養須賠新台幣180萬元，移除不實影像及貼文，在3大報全國版頭刊勝訴判決主文，全案確定。

全案起於潘孟安先前指梁牧養曾在屏東租地經營渡假村，與人發生糾紛而遭檢舉，屏東縣政府前往稽查發現多項違規，確認違法屬實後開罰。

梁牧養民國109年間發行「火大爆報」，以記者會或影音頻道YouTube直播等方式，散布潘孟安官商勾結等不實言論。

潘孟安提告要求梁牧養賠600萬元，下架火大爆報貼文、YouTube頻道49則影片，並在3大報頭版刊半版道歉；梁牧養辯稱是經查證後發表的言論，與公共政策有關，符合事實並屬合理評論。

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不過，一審台灣屏東地方法院判決，梁牧養未合理查證，擅自以公共評論包裝私人恩怨，損及潘孟安名譽權共15次，每次須賠12萬元，共須賠180萬元，並在3大報頭版刊登半版道歉聲明，且移除網路平台不實貼文及影片。

案經梁牧養上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。合議庭認為，梁牧養未能舉證發表言論為真實，仍判須賠180萬元並移除相關平台內容，但強制道歉違憲，改判須在3大報全國版頭刊登歷審勝訴判決主文；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。（編輯：李明宗）1120324

#梁牧養
#潘孟安
#最高法院
潘孟安
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