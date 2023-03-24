越南移工轉職賣毒咖啡遭逮 獲利估逾200萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

越南籍女移工武姓女子本是電子工廠員工，她到卡拉OK店拉客又涉販毒，每月經地下匯兌等管道，匯款新台幣25萬元回越南，獲利估逾200萬元，遭警方送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）越南籍女移工武姓女子本是電子工廠員工，月薪不到新台幣3萬元，她到卡拉OK店拉客又涉販毒，每月經地下匯兌等管道，匯款新台幣25萬元回越南，獲利估逾200萬元，遭警方送辦。

台中市刑警大隊偵一隊今天發布新聞稿指出，網路巡邏發現販賣毒品情資，經多日追查、埋伏，日前持搜索票，查獲一名越南籍移工，她拿著不起眼的塑膠袋，內容物卻是57包毒品咖啡包，準備外出交易。

警方調查，武女由仲介公司仲介來台，原在台中工業區內一家電子業的工廠擔任製造業技工，月薪不到3萬元，因每月需負擔家計，匯款25萬元回越南，她跑去擔任卡拉OK店的經紀人，介紹同鄉客人消費、飲酒。

警方日前跟蹤發現，武女拿著塑膠袋裝的毒咖啡包，沿著中區柳川、綠川步道，向沿途賞景的移工短暫談話，質疑她在假日隨機向移工兜售毒品，現場將她逮捕。

警方調查，武女涉嫌販毒時間恐逾1年，她每月匯款25萬回越南，獲利推估超過200萬元，全案依照毒品危害防制條例送辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市警察局配合內政部警政署執行全國「第八波安居緝毒專案」，自3月6日至20日止，針對幫派組織涉毒、潛藏社區中的毒品犯罪強力掃蕩及強化反毒友善通報網，期間共動員警力934人次、執行468場次，對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查等強勢作為。

統計查獲167件、195人，涉嫌製造、販賣、運輸共計115人，檢察官聲押41人，法院裁定羈押30人；查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲16株、毒品咖啡包達4080包。（編輯：郭諭儒）1120324