遭控逼幼兒吐出來再吃回去 台南托育員停職調查

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市某家托嬰中心今天遭控托育人員逼迫幼兒吃午飯，吐出來還是要吃回去，且壓著3名不睡覺的幼兒罰站。台南市政府社會局已派員趕往現場，同時托育人員暫停職務接受調查。

台南市政府下午獲報後已派員趕往現場，並要求這名托育人員暫停職務接受調查；社會局人員表示，目前正檢視監視錄影畫面，以釐清托育人員是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

社會局說，若調查屬實將依違反兒少權法處分，另也會追蹤托嬰中心主管人員及師生比照顧情形，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當照顧行為發生。

這名自稱在台南市某家托嬰中心任職的女子，今天在臉書（facebook）社群「爆料公社」貼出圖文說出自己在托嬰中心的所見所聞。她指出，「托育人員逼迫幼兒吃午飯，還告知幼兒吐出來一樣要吃回去（碗就在下面接著吐出來的食物），不知道當事幼兒媽媽看到是什麼心情」。

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女子貼文表示，「已匿名通報社會局（但同班就是我，其實已經知道是我通報的），後來幼兒不睡覺被壓在牆壁上罰站，沒有影片其實看起來是不是覺得還好；身為本科系7年專業的托育人員表示很震撼，請慎選托嬰中心，真的希望大家都不要遇到這樣的事情」。

女子並附註「已被主管告知並不適合此中心，我也提了離職到7/31，學期結束會不會被提早資遣尚不了解，但我好奇的是這樣的托育人員沒有不適任，反而是我不適任，也是蠻神奇的啦。Okay說出事實的我要被告了，有認識的律師可以推薦一下嗎」。（編輯：孫承武）1120324