軍人騎車後背包大開41萬元掉滿地 護理師拾金送警所

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屏東郭姓職業軍人（右）積攢41萬元存款，騎車要到市區購買重型機車，未料現金掉落路上，洪姓護理師發現後撿起現金到派出所報案，對於掉落的存款能失而復得，郭男當場喜極而泣，也感謝洪姓護理師與員警協助。（內埔警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月26日

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東郭姓職業軍人因熱愛重型機車，積攢41萬元存款，騎車要到市區購買，未料後背包拉鍊未拉上，現金散落路上，洪姓護理師發現撿起送往派出所，好心行為大獲讚賞。

屏東縣警察局內埔分局新北勢派出所副所長陳忠良接受媒體聯訪指出，昨天30歲洪姓護理師捧著大袋鈔票到警所報案，稱在台1線路段撿到散落滿地的現金，清點後總金額為新台幣41萬2000元，依規定受理，並調閱監視器，找回失主郭姓男子。

警方表示，21歲郭男是一名職業軍人，因酷愛駕駛重型機車，積攢41萬元存款要到屏東市購買重機，背著後背包從枋山騎車出發，因趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，導致騎車過程中裝有現金牛皮紙袋掉落台1線上。

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洪姓護理師發現，下車幫忙撿起新台幣，隨後將拾得現金帶至新北勢派出所報案；由於金額數目不小，警方調閱周遭監視器尋找失主，過濾相關畫面後，發現一部普重機車駕駛後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋裝物品，於是連絡郭男核對認領。

警方表示，失主郭男對於掉落的41萬元現金能失而復得，當場喜極而泣，更感謝拾得人洪姓護理師與員警協助。（編輯：陳仁華）1120326