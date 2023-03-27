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機車違規左轉怕被開單 拒檢闖紅燈罰更重還吊照

2023/3/27 16:06（3/27 22:08 更新）
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苗栗縣警察局27日表示，一名機車騎士在路口未依規定2段式左轉，因怕被開新台幣600元罰單，在警方鳴笛示意攔查時加速逃逸，沿途還紅燈右轉、闖紅燈，最終被逮，罰單金額是原本的55倍，還要吊扣駕照。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月27日
苗栗縣警察局27日表示，一名機車騎士在路口未依規定2段式左轉，因怕被開新台幣600元罰單，在警方鳴笛示意攔查時加速逃逸，沿途還紅燈右轉、闖紅燈，最終被逮，罰單金額是原本的55倍，還要吊扣駕照。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗一名機車騎士在路口未依規定2段式左轉，因怕被開600元罰單，在警方鳴笛示意攔查時加速逃逸，沿途還紅燈右轉、闖紅燈，最終被逮，罰單金額是原本的55倍，還要吊扣駕照。

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐今天接受媒體聯訪表示，隊員日前執行巡邏勤務，在苗栗市台6線與苗29縣交岔口，發現一輛機車違規未依規定2段式左轉，立即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處接受警方稽查，但24歲陳姓騎士不僅未停車，反而加速逃逸。

邱永豐指出，陳男一路從苗栗市逃往後龍鎮，警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，便尾隨逃逸車輛並保持安全距離，等待適當攔停時機，最終在約5.5公里外、後龍鎮一處產業道路死巷內，陳男無處可跑才停車受檢。

巡邏員警下車發現陳姓騎士臉部泛紅，疑似酒後駕車，立即施以酒測，但陳男未有酒精反應，進一步詢問當下拒絕受檢原因，陳男竟表示「害怕被開單」。

員警聽了直搖頭，告知陳男原本違規左轉只須處罰新台幣600元，但因拒絕停車受檢還加速逃逸，且逃逸過程沿途有紅燈右轉、闖紅燈等違規行為，總計開出3張違規通知單，合計開罰3萬3300元，是原本罰鍰的55倍，還要被吊扣駕照1年7個月，得不償失。（編輯：李錫璋）1120327

#邱永豐
#後龍鎮
#苗栗縣警察局交通隊
邱永豐
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