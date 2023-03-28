台南武廟起口角 女子怒搬下供壇8神像遭送辦

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高雄市陳姓女子27日前往台南市祀典武廟，在大殿和其他信徒發生口角，竟將供壇上的天王君等8尊神像搬抬到地面，還造成法器斷裂，遭警方逮捕送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月28日

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（中央社記者張榮祥台南28日電）高雄市陳姓女子昨天前往台南市祀典武廟，在大殿和其他信徒發生口角，一時情緒失控，竟將供壇上的天王君等8尊神像搬抬到地面，還造成法器斷裂，警方獲報趕往逮捕送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，高雄市31歲陳女昨天下午騎機車到台南市中西區祀典武廟，在大殿和其他信徒發生口角，陳女一時情緒失控，竟將供壇上的天王君、福德正神、註生娘娘等8尊神像，逐一搬抬到地面。

陳女搬抬過程中，造成天王君持有法器（金鞭）受損斷裂，廟方人員見狀立刻報警，警方趕到現場，逮捕正準備離開的陳女。

陳女供稱，她從高雄騎機車到祀典武廟，只是想來走走看看；至於為何和其他信徒發生口角，廟方人員也不太清楚。警方將陳女依毀損罪嫌送辦，廟方也將請專人鑑價後要求賠償。（編輯：郭諭儒）1120328