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新北消防小隊長酒後行為脫序 依妨害公務送辦

2023/3/28 17:27
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（中央社記者黃麗芸、高華謙台北28日電）北市警方今天凌晨獲報，酒醉男子搭計程車拒付車資，員警到場查證身分，男子拒不配合，被帶回派出所還飆罵踹警，依妨害公務送辦。男子為新北市消防局消防分隊小隊長。

對此，新北市消防局回應，這名小隊長今天凌晨為休假狀態，酒後不當行為影響機關形象，將依獎懲標準規定召開考績會進行行政懲處，並列為重點督導對象。

台北市警察局信義分局吳興街派出所今天凌晨零時許接獲110報案，稱有民眾搭乘計程車後拒付車資，隨即派員到場處理，計程車司機稱男乘客已在超商ATM提款逾20分鐘。

員警隨即進入超商關心男子提款情形，同時請他出示證件以查證身分，但他渾身散發酒氣且拒不配合，員警依法將他帶回派出所查證身分。

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不料，男子到派出所後仍不配合警方查證身分，甚至還口出三字經、行為脫序，警方先進行管束；待男子意識稍微清醒後，其友人到場要協同返家之際，男子竟趁機接近員警並出腳踹人，其友人當場攔阻，兩人雙雙摔倒在地。警方當場將男子依妨害公務現行犯逮捕送辦。

據指出，這名酒醉男子為現年50歲的新北市消防局第一大隊海山消防分隊侯姓小隊長。（編輯：方沛清）1120328

#消防小隊長
#吳興街
#酒醉男子
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