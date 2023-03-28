天道盟幹部涉組暴力集團 丁姓主嫌等2人收押

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天道盟宜陽會幹部丁姓男子組成暴力犯罪集團，刑事局獲報組成專案小組，日前出動警力，在新北市三重區路旁，趁丁男與同夥等3人下車抽菸時逮人，當場查扣贓款新台幣40萬餘元、工作手機、道具槍及毒品等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）天道盟宜陽會幹部丁男組成暴力犯罪集團，除涉嫌販毒外，還恐嚇、施暴多名被害人甚至餵食毒品，刑事局獲報後組成專案小組，日前循線逮捕丁男等3人，其中2人經檢方聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，警方於民國111年11月間，接獲林姓被害人遭施暴等相關犯罪情資，經調查發現被害人遭33歲丁男組成的犯罪集團囚禁、使用電擊棒施暴、凌虐、強盜財物，並強迫餵食二級毒品安非他命。

刑事局電信偵查大隊第二隊立即與新北市政府警察局永和分局組成專案小組擴大追查，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。

辦案人員查出，丁男為「天道盟太陽聯盟」宜陽會幹部，他組成的暴力犯罪集團除涉嫌販毒外，又涉及另1名被害人的恐嚇等案件，專案小組立即將丁男提報為「治平專案」目標偵辦。

警方於蒐證完備後，今年3月8日出動警力，在新北市三重區1處路旁，趁丁男與同夥等3人下車抽菸時上前逮人，查扣贓款新台幣40萬餘元、工作手機、道具槍及毒品等贓證物。

警方全案詢問後，將丁男等3人依涉嫌組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、強盜、恐嚇及傷害等罪，移送新北地檢署偵辦，其中主嫌丁男及同夥林男遭檢方聲押禁見獲准。（編輯：卞金峰）1120328