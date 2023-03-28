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藉投資虛擬貨幣涉吸金1億 EXP集團負責人遭約談

2023/3/28 18:58
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）檢調獲報，「EXP ASSET」集團涉嫌以挖礦、虛擬貨幣交易等投資方案吸金近1億元，上百名受害人組自救會提告。台北地檢署今天指揮新北市調處，兵分6路搜索，並約談4人到案。

檢調調查，自稱是「EXP ASSET」（EXP集團）亞太區負責人的陳姓男子，及自稱是台灣區負責人的毛姓女子，號稱是全球第1家區塊鏈資產保險平台，還能在波蘭投資挖礦，並向投資人宣稱，只要投資100美元至100萬美元，120天為一期，即可回收20%的利潤；另外，陳男、毛女也向投資人鼓吹，積極找親朋好友當集團幹部成員下線，每拉到一個人即可分紅5%獎金。

然而，「EXP ASSET」集團於民國108年間在官網公布，因公司遭駭客攻擊而停止運作，公司也未交付投資人約定好的利潤，涉嫌違法吸金；初步估算，自107年起至108年，違法吸金近新台幣1億元，上百名受害人組成自救會向檢調單位提告。

北檢今天約談陳男、毛女與2名集團幹部成員，釐清相關案情，全案朝違反銀行法、詐欺罪等方向偵辦。（編輯：李錫璋）1120328

#EXP ASSET
#台北地檢署
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