買賣人口摘器官案 桃檢起訴9人求處重刑

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園地檢署偵辦犯罪集團涉嫌買賣人口、摘取他人器官未遂案，今天起訴主嫌謝姓男子等9人。桃檢說，犯嫌利用通訊軟體Telegram買賣器官，手法殘忍，向法院求處重刑。

桃園地檢署發布新聞稿表示，謝姓主嫌以經濟不佳的被害人為目標，邀約見面後即控制行動自由，去年11月4日，謝男將被害人灌醉後交給詐騙集團，以獲取提供人頭辦理銀行帳戶的報酬新台幣1萬元。

桃檢指出，謝男隨後將被害人控制在汽車旅館內，數度帶到銀行要開立人頭帳戶，但因行員發現有異而未開戶成功；被害人曾逃跑，但被謝男和同夥抓回、載往苗栗縣某處控制自由。

桃檢表示，謝男與共犯以通訊軟體Telegram與買賣器官的仲介人聯絡「拆車（拆取器官）」細節，謝男還向集團成員表示「留他（被害人）沒用」等語，共同決意要把被害人當成「豬仔（人體器官黑市買賣標的）」，以榨取被害人的最後價值。

桃檢指出，謝男去年11月29日在Telegram「偏門交流群」群組內，傳送「尋拆線（人體器官買家），可以盡快處理的」等訊息，被網路巡邏員警發現，員警佯裝成「中人（器官買賣雙方牽線人）」，與謝男談妥以新台幣200萬進行交易，在見面處將謝男逮捕。

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案經桃園地檢署檢察官翟恆威指揮警政署刑事警察局、桃園市政府警察局龜山分局偵辦。桃檢表示，謝男等人犯罪手法殘忍、國內罕見，且以多種方式規避查緝，經檢警抽絲剝繭、搜索，將共犯逐一拘提到案，並將2主嫌聲押獲准。

桃檢表示，調查過程，也發現當中的集團成員收取人頭帳戶、控制提供帳戶者人身自由等；全案經檢察官偵結，今天起訴包含主嫌在內共9人，並向法院求處重刑。（編輯：方沛清）1120329