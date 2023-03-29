2學生朝玉米濃湯桶狂灑胡椒惡作劇 校方登門致歉

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄一家牛排館28日晚間發生未成年人在玉米濃湯桶狂灑胡椒，還疑似吐口水，高雄某國中今天向店家道歉，也找出涉及的2名學生，轉達店家暫不提告但要求家長帶孩子登門致歉。

臉書社團「爆料公社公開版」有PO文表示，有民眾前往右昌元帥廟後面美食街用餐，將黑胡椒倒入整桶玉米濃湯內，並吐口水，宛如日本壽司郎遭中學生舔醬油罐惡搞翻版。高雄市政府警察局楠梓分局證實，昨天晚間接獲牛排店蔡姓業者報案，有4名未成年學生涉及此事。

高雄某國中告訴中央社記者，今天一早就有熱心民眾到學校告知此事，校方找出影片，認出影片中有2人是校內學生。兩名學生坦承有把胡椒加入湯桶，但沒有吐口水，兩人都理解此行為非常不可取，也表達歉意。

校方表示，學生玩過頭造成店家困擾和損失，非常抱歉，學務主任今天早上親自到店家道歉、了解狀況。店家暫時不會提告，但希望家長親自帶學生道歉，也藉此讓學生了解要為自己的行為負責。

高雄市政府教育局指出，兩名學生的偏差行為，將送校內獎懲會議處。已責成校方加強學生輔導管教，也須告誡學生應勇敢面對並反省自身不當行為。後續會在集會場合對全體學生法治教育宣導，提醒學生勿有觸法行為，以維持良好禮儀。（編輯：陳清芳）1120329