淡水塑膠工廠火警 臭味飄散引民怨

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新北市淡水區崁頂2日上午有鐵皮工廠發生火警，由於現場是塑膠射出工廠，冒出大量濃煙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年4月2日

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（中央社記者王鴻國新北2日電）淡水地區今天上午某塑膠工廠發生火警，遠從三芝都可以看到濃煙直竄天際，警消獲報雖迅速動員百餘人前往灌救，火勢迅速控制，但仍造成附近居民抱怨臭味瀰漫難耐。

警消今天上午9時26分獲報，淡水區崁頂有鐵皮工廠火警，由於現場是塑膠射出工廠，因此，冒出大量濃煙。

警消表示，工廠內部沒人受困，警消共出動各式消防車輛44車，消防人員132人前往搶救。火勢在不到半個小時就控制，初估燃燒面積約200坪，但火勢直到上午11時許才撲滅，無人員受傷受困，起火原因待查。

由於火警濃煙直竄天際，淡水地區的臉書（Facebook）社群就有許多貼文。有網友說「在紅樹林都聞到臭味了」「如果不在家有曬衣服的話會很慘」，也有網友相互提醒「空氣中都瀰漫著污染物，務必關好門窗」。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩向中央社記者表示，她上午到三芝跑行程就可能看到濃煙直竄天際，空氣也充滿臭味，她在群組就看到許多媽媽們在抱怨濃煙飄散，空氣真的很臭，都瀰漫塑膠臭味。

環保局表示，已派員前往現場進行空品監測，依事故地點鄰近空品感測器數據顯示，目前並無影響空氣品質，後續仍監控空氣品質狀況。（編輯：張銘坤）1120402