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7旬老夫妻帶家當夜宿超商 中市警送暖通報安置

2023/4/5 14:01
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市一對7旬老夫妻帶著家當夜宿豐原區一處超商，台中市警方今天據報，將老夫妻帶回派出所，並通報社會局協助安置；社會局表示，已安排旅館協助安置。

警方表示，76歲黃姓男子與72歲妻子帶著全部家當夜宿超商，有民眾將這對夫妻狀況貼文在網路上，警方獲知後前往將這對夫妻帶回派出所，並通報社會局進行安置。

追查發現，這對夫妻因為房子被兒子賣掉，原本兒子帶他們到潭子區租屋，但因房東拒絕讓他們供奉祖先牌位，他們曾帶著祖先牌位到處流浪。

對此，台中市社會局指出，老夫妻育有一對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案，因親屬不願出面協助，社工已立即安排旅館，協助安置老夫妻。

社會局說明，社會局曾協助短期安置老夫妻，但老夫妻表示要祭祖而自行離開。老夫妻的兒子因故變賣房子後，曾幫忙2老租房，其中1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續出租，另1處被老夫妻認為空間太小。

社會局表示，老夫妻目前已不用露宿街頭，社會局已進行庇護，另將函文請子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜。

社會局指出，將先召開親屬協調會，如果子女到時候再不出面或協助照顧，社會局會提供老夫妻法律協助。（編輯：陳仁華）1120405

#台中市社會局
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