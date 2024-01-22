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高雄市特斯拉併排臨停碰撞騎士 1男童摔傷不治

2024/1/22 18:30（1/22 22:19 更新）
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高雄市警察局苓雅分局民權路派出所指出，楊姓女子18日駕駛特斯拉沿光華一路由南向北行駛，違規併排臨停時，車頭碰撞同向行駛的24歲馮姓騎士，造成馮女及站立於機車前踏板處的3歲楊童摔倒，楊童重傷不治。（高雄警分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月22日
高雄市警察局苓雅分局民權路派出所指出，楊姓女子18日駕駛特斯拉沿光華一路由南向北行駛，違規併排臨停時，車頭碰撞同向行駛的24歲馮姓騎士，造成馮女及站立於機車前踏板處的3歲楊童摔倒，楊童重傷不治。（高雄警分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月22日
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（中央社記者張已亷高雄22日電）45歲楊姓女子於18日上午駕駛特斯拉在高雄市光華一路違規併排臨停，車頭不慎擦撞路過機車，造成站立機車前踏板處3歲楊姓男童摔傷不治，楊女被依過失致死罪移送。

高雄市警察局苓雅分局民權路派出所副所長楊坤晋今天接受媒體聯訪指出，楊女於18日上午8時59分駕駛特斯拉沿光華一路由南向北行駛，途中準備路邊臨停，車頭碰撞同向行駛的24歲馮姓騎士，造成馮女及站立於機車前踏板處的3歲楊童摔倒，導致馮女右腳擦挫傷、楊童重傷21日不治。

此案楊女違規行為，可依道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定「汽車駕駛人併排臨時停車」，處新台幣300元以上600元以下罰鍰，另普重機乘客未戴安全帽及站立於機車前踏板處，分別可依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰。

警方調查，雙方均無酒駕，初步分析事故原因為楊女違規併排臨停，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。今天上午報請司法相驗完畢，訊後將楊女依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130122

#特斯拉
#過失致死
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