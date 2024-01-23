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双喜電影女會計詐領逾億元 最高法院判刑定讞

2024/1/23 11:33
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（中央社記者林長順台北23日電）双喜電影陳姓女會計被控詐領公司款項逾新台幣1億元，一審判8年6月。二審改判8年2月，其中1年2月得易科罰金，未扣案犯罪所得7863萬餘元沒收。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，陳女於民國104年12月間至108年2月間擔任台北双喜電影發行股份有限公司等3家公司的會計，負責會計帳務及出納業務，卻拿變造的取款憑條，或是向公司負責人陳永雄謊稱廠商請款等，到銀行超額提領或匯款。

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判決表示，陳永雄察覺帳目有異，進而質疑陳女；陳女坦承部分犯行，於108年2月間向台北地檢署自首，被依侵占等罪起訴。台北地方法院認定陳女行為構成詐欺及偽造文書多罪，犯罪所得1億1042萬多元，判她應執行8年6月有期徒刑。

台灣高等法院改判陳女不得易科罰金部分應執行有期徒刑7年，得易科罰金部分1年2月徒刑，未扣案犯罪所得7863萬餘元沒收。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130123

#最高法院
#陳永雄
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