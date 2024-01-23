更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 社會

老翁台鐵基隆站落軌遭列車撞擊 初步排除外力介入

2024/1/23 20:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）1名老翁今天下午5時許在基隆火車站南站第1月台墜落至軌道，遭剛啟動的1237次區間車撞擊受困，所幸救出時意識清楚送醫治療，經警方調查，初步排除外力介入，原因尚待調查。

基隆市消防局下午5時40分獲報後，立即派遣仁愛分隊4車10人前往救援，消防局人員到達現場後立即協助老翁脫困，老翁被救出時意識清楚，四肢擦傷和右腹疼痛，隨即送醫基隆長庚醫院治療。

台鐵安排原1237次區間車乘客轉乘1243次區間車離開，現場經鐵路警察局員警蒐證，事故列車於晚間6時40分駛離現場，警方詢問司機員及調閱監視器後，初步排除外力介入，詳細事故發生原因尚待調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台鐵七堵站往宜蘭方向的東正線下行出發號誌，今天上午發生故障，有列車誤點時間長達51分鐘，台鐵在進出口處張貼告示，指號誌故障，往基隆和宜蘭方向列車均有延誤，經修復後恢復正常，台鐵表示，當時影響23列次485分鐘、旅客約3405人。（編輯：李錫璋）1130123

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#鐵路警察局
#台鐵
#基隆火車站
#基隆市消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17