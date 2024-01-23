老翁台鐵基隆站落軌遭列車撞擊 初步排除外力介入

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）1名老翁今天下午5時許在基隆火車站南站第1月台墜落至軌道，遭剛啟動的1237次區間車撞擊受困，所幸救出時意識清楚送醫治療，經警方調查，初步排除外力介入，原因尚待調查。

基隆市消防局下午5時40分獲報後，立即派遣仁愛分隊4車10人前往救援，消防局人員到達現場後立即協助老翁脫困，老翁被救出時意識清楚，四肢擦傷和右腹疼痛，隨即送醫基隆長庚醫院治療。

台鐵安排原1237次區間車乘客轉乘1243次區間車離開，現場經鐵路警察局員警蒐證，事故列車於晚間6時40分駛離現場，警方詢問司機員及調閱監視器後，初步排除外力介入，詳細事故發生原因尚待調查。

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此外，台鐵七堵站往宜蘭方向的東正線下行出發號誌，今天上午發生故障，有列車誤點時間長達51分鐘，台鐵在進出口處張貼告示，指號誌故障，往基隆和宜蘭方向列車均有延誤，經修復後恢復正常，台鐵表示，當時影響23列次485分鐘、旅客約3405人。（編輯：李錫璋）1130123

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