工人修剪路樹趁機竊取國有相思木變賣 7嫌送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）保七總隊第五大隊查獲承攬整理路樹的外包工人涉嫌利用工作之便，以工程車掩護進入國有保安林地盜取2株、總重逾3000公斤的相思木牟利，涉案7人移送台中地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪今天表示，此案經農業部林業及自然保育署台中分署通報，疑有某單位承攬整理路樹工人覬覦國有保安林地上相思樹價值，利用承包路邊修剪樹木工程業務之便，盜取相思木並運載變賣牟利。

警方調查發現，高姓男子等7人去年底在台中市神岡區國有保安林地，覬覦道路旁小徑內有樹徑逾60公分相思樹，因地處偏僻且極易竊取搬運。

高男等人因承攬修剪路樹工程，便以此作為掩護，砍伐2株總重約3220公斤的相思樹後，搬運至工程用大貨車上，隨即載往苗栗縣的碎木場變賣。

嫌犯向警方供稱，販賣相思樹不法獲利，已全數平分花用殆盡；全案7人依違反森林法罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

保七總隊總隊長吳敬田指出，保安林地上林木具有涵養水源、保護土壤流失的功能，非經主管機關同意不得修剪砍伐，更是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有。

吳敬田表示，民眾若有發現破壞國土山林之情資，可立即打110報案或透過林業及自然保育署「保林專線」（0800-000-930）通報。（編輯：戴光育）1130126