高雄消防車巷內遇轎車違停 若擋救火可開罰5萬

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄中華五路巷內民宅23日發生火警，消防車前往救火時，卻發現一輛藍色轎車違停，險些阻擋救火。消防局表示，若擋住救火情節嚴重，可依消防法開罰最高5萬元。

高雄市前鎮區中華五路991巷23日下午發生火警，消防局出動8車19人前往，現場為煮食不慎，消防車到達後關閉爐火，無人受傷。不過，當時消防車遇到一輛藍色轎車違停擋到動線，畫面被路人拍照上傳。

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高雄市政府警察局前鎮分局今天發布訊息指出，藍色自小客車違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。但經查當天並無接獲報案違停情事，如之後接獲民眾檢舉，將依現行相關規定辦理。

消防局表示，經查出勤畫面，自小客車雖違停阻擋動線，但消防車仍在人員指揮下順利通過。若遇無法通過情形，依消防法第19條規定，消防人員因緊急救護、搶救火災，對人民土地、建築物、車輛及其他物品，非進入、使用、損壞或限制其使用，不能達緊急救護及搶救目的時，得進入、使用、損壞或限制其使用。且若不聽從主管機關處置，可依消防法第36條，處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1130126