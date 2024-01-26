男子拒酒測遭罰又拒繳 房產被查封恐遭拍賣

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）基隆林姓男子騎機車拒絕酒測，遭罰新台幣18萬元，另欠健保費，他辦理分期後又以沒空為由拒繳，法務部行政執行署為貫徹公權力，不排除拍賣他的房子。

法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，基隆市安樂區年約46歲林姓男子，於民國109年騎機車在基隆市安樂路拒絕接受警方酒測，遭移送交通部公路總局台北市區監理站裁罰18萬元並吊銷駕駛執照；林男另滯欠全民健康保險費未繳、駕駛執照經註銷後又無照駕駛被裁處罰鍰，這些案件於110年陸續移送宜蘭分署執行，合計20萬1286元。

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宜蘭分署表示，收案後多次傳詢林男，查扣他的存款與股票，僅扣得1萬486元。去年3月，再查封林男名下位於基隆市安樂區的房子，迫使林男同意分期繳納欠款，但他只繳了幾期就拒繳。執行官日前打電話向林男催繳欠款，但他一接起電話只說「我沒空」，就掛電話又拒繳欠款。

宜蘭分署表示，對於藐視公權力的林男，不排除拍賣他名下的房產。此外，呼籲民眾若遭裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，不可置之不理，以免遭強制執行。（編輯：黃世雅）1130126