防電動車火警 北市消防增設備辦義消救災演練

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市消防局今天表示，搶救電動車火警與汽油車方式不同，採購電池滅火系統組因應電動車火警，為讓義消了解搶救電動車火災知識及安全，針對北北基桃義消舉辦救災演練。

台北市士林區某汽車廢棄廠在民國111年間發生火警，造成10多輛汽車燒毀，無人受傷，警消調查，引發火警為1輛因電池遭擠壓毀損的事故電動車。消防局事後採購電動車電池滅火系統組，因應電動車火災搶救。

台北市消防局透過新聞資料指出，電動車日益普及，因電動車與汽油車的能源型態和驅動裝置不同，若電動車發生火警，會出現熱失控現象，消防員搶救時，須面對感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。

消防局表示，為提升電動車火災搶救效率及保障消防員安全，已採購電動車電池滅火系統組，供外勤單位使用。

消防局指出，電動車電池滅火系統組包含穿刺滅火裝置及遠端控制設備，搶救電動車火警時，消防員會把穿刺滅火裝置放在車底，透過遠端控制救災。消防員會利用穿刺滅火裝置的水霧噴槍，把水灌入車輛電池內部，透過快速冷卻電池核心，防止復燃，並以防火毯覆蓋車輛。

消防局表示，為提升義消對電動車火災搶救知識及技能，今天在訓練中心舉辦基隆市、台北市、新北市及桃園市的義消電動車救災訓練交流活動，共48名義消參與，盼藉實際情境演練，提升義消識能。

消防局指出，此次演練包含電動車基本構造及搶救注意事項、滅火毯及電動車穿刺滅火裝置操作說明等內容，盼藉此增進各縣市義消搶救經驗及保障協勤安全，將持續與各縣市義消合作，強化跨縣市的民間力量協勤效能。（編輯：方沛清）1130127