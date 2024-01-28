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7旬翁外出疑天冷四肢無力倒地 桃園警護送回家

2024/1/28 16:34（1/28 16:56 更新）
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桃園市警局桃園分局武陵派出所指出，72歲姜姓老翁27日自行外出散步，疑因天氣寒冷，導致四肢突然無力癱軟在地，幸經過休息後已逐漸恢復體力，在員警攙扶下進入警車平安返家。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
桃園市警局桃園分局武陵派出所指出，72歲姜姓老翁27日自行外出散步，疑因天氣寒冷，導致四肢突然無力癱軟在地，幸經過休息後已逐漸恢復體力，在員警攙扶下進入警車平安返家。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市72歲姜姓老翁外出散步，疑因受不了低溫四肢無力癱軟在地，附近民眾見狀立即通報警方協助，姜姓老翁在休息後已由員警送回家，警方並叮囑若有不適可立即與派出所聯絡。

桃園市警局桃園分局武陵派出所長楊孟竟今天接受媒體聯訪指出，27日下午5時40分許接獲民眾報案，指南華街有一名老翁突然癱軟在地爬不起來，附近民眾見狀立即報警請求警方派員協助處理。

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楊孟竟表示，警員到場時，熱心民眾已先將老翁扶到騎樓避風休息。初步了解，72歲的姜姓老翁自行外出散步，疑因為天氣寒冷，導致四肢突然無力癱軟在地，經過休息後已逐漸恢復體力，但仍無力走回家，也沒有家人可以聯繫協助。

他指出，員警見狀立即將老翁攙扶進入警車載送回家，但老翁行走仍不穩，員警進一步詢問身體狀況，老翁表示身體並無不適，十分感謝員警協助，員警也叮囑保重身體，要做好保暖工作，若有不適可立即與派出所聯絡，或撥打119通知消防人員協助。（編輯：戴光育）1130128

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