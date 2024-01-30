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網友擅吃賣場零食稱「客家精神」 客傳會要求道歉

2024/1/30 18:40（1/30 18:57 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張雄風台北30日電）有網友日前上傳在大賣場擅自取吃架上零食後又放回架上的影片，字幕並打上「客家精神」。客傳會今天發布新聞稿嚴正譴責，要求公開向客家族群道歉，並呼籲勿以族群歧視衝流量。

男網友「詹姆士（呈）」日前在社群平台上傳1段影片，影片由攝影師「小新」拍攝，內容為「詹姆士（呈）」到大賣場全聯、家樂福內擅自取吃架上多種零食，但吃了幾口後又放回商品架上。

客家公共傳播基金會今天發布新聞稿表示，該團隊擅自拆封貨架商品，更將拆封後商品逕行放回架上，影片中竟打上「客家精神」族群歧視字樣，至今仍未為此道歉。

客傳會董事長陳邦畛對此嚴正譴責，更指出，該網友在賣場偷吃商品的影片透過Instagram在網路上傳播，可能對青少年產生模仿效應；影片中對客家族群的歧視性言論，透過現代網路傳播，對族群傷害性會更大。

陳邦畛呼籲網友勿以霸凌客家族群，作為賺取流量的手段，該團隊應出面道歉；更呼籲當大家都在努力為各多元族群、人種撕去錯誤標籤之際，切勿以族群歧視衝流量。（編輯：陳政偉）1130130

#小新
#客傳會
#詹姆士
#陳邦畛
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