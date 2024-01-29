男網友涉煽惑民眾賣場吃東西免錢 警函送中檢續辦

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）刑事局今天陸續接獲2家大賣場業者報案，指有男網友涉嫌在商場擅吃架上零食並拍片上傳，煽惑民眾吃東西免錢，循線追查於台中找到涉案2男，供稱是藉此增粉衝流量，依法函送。

據了解，警政署刑事局今天上午10時許和下午2時許陸續接獲全聯和家樂福報案，前者指稱男網友「詹姆士（呈）」近日於社群媒體張貼影片，內容稱在賣場吃東西免錢、吃不喜歡就放回去，且將陳列櫃上的商品開啟食用後再放回櫃上。

後者則指出，這名涉案男網友早在去年11月29日就在台中商場使用同樣手法拍片，並上傳短影音平台「TikTok」（抖音），經他們在網路上檢舉後，男網友才下架影片。

刑事局獲報後立即展開追查，並於下午2時30分許在台中找到涉案24歲戴姓男網友「詹姆士（呈）」和29歲攝影師賴男（綽號「小新」），前者看到警察上門時驚訝表示「第一次有警察來找我」，隨即配合警方北上到刑事局製作筆錄。

經調查了解，居住台中豪宅的戴男平日以直播帶貨為業，和網紅「超哥」隸屬同1家經紀公司，月收入達新台幣20萬元。

戴男供稱，因想增加粉絲衝流量，所以才拍攝這類影片，且去年到家樂福拍片上傳抖音後明顯漲粉，所以這次改到全聯拍片，但是現場所開封、食用商品都有結帳，並有雲端發票明細可佐證。

由於兩家業者事後調閱店內監視器影像核對，初步也證實戴男所取用商品都有結帳；但警方詳細比對相關畫面，發現疑有1瓶清潔劑遭開封卻未結帳。詳細情形仍待後續調查釐清。

全案筆錄製作逾1小時，全案詢後將2男朝涉刑法煽惑他人犯罪、妨害名譽、詐欺和毀損等罪函送台中地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1130129