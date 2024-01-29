更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
首頁 / 社會

男網友涉煽惑民眾賣場吃東西免錢 警函送中檢續辦

2024/1/29 19:12（1/29 22:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
警政署刑事局29日陸續接獲大賣場業者全聯和家樂福報案，指稱男網友「詹姆士（呈）」（中）涉嫌在商場擅吃架上零食並拍片上傳短影音平台「TikTok」（抖音），煽惑民眾吃東西免錢，警方下午在台中找到涉案2男，依法函送。中央社記者黃麗芸攝 113年1月29日
警政署刑事局29日陸續接獲大賣場業者全聯和家樂福報案，指稱男網友「詹姆士（呈）」（中）涉嫌在商場擅吃架上零食並拍片上傳短影音平台「TikTok」（抖音），煽惑民眾吃東西免錢，警方下午在台中找到涉案2男，依法函送。中央社記者黃麗芸攝 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北29日電）刑事局今天陸續接獲2家大賣場業者報案，指有男網友涉嫌在商場擅吃架上零食並拍片上傳，煽惑民眾吃東西免錢，循線追查於台中找到涉案2男，供稱是藉此增粉衝流量，依法函送。

據了解，警政署刑事局今天上午10時許和下午2時許陸續接獲全聯和家樂福報案，前者指稱男網友「詹姆士（呈）」近日於社群媒體張貼影片，內容稱在賣場吃東西免錢、吃不喜歡就放回去，且將陳列櫃上的商品開啟食用後再放回櫃上。

後者則指出，這名涉案男網友早在去年11月29日就在台中商場使用同樣手法拍片，並上傳短影音平台「TikTok」（抖音），經他們在網路上檢舉後，男網友才下架影片。

刑事局獲報後立即展開追查，並於下午2時30分許在台中找到涉案24歲戴姓男網友「詹姆士（呈）」和29歲攝影師賴男（綽號「小新」），前者看到警察上門時驚訝表示「第一次有警察來找我」，隨即配合警方北上到刑事局製作筆錄。

經調查了解，居住台中豪宅的戴男平日以直播帶貨為業，和網紅「超哥」隸屬同1家經紀公司，月收入達新台幣20萬元。

戴男供稱，因想增加粉絲衝流量，所以才拍攝這類影片，且去年到家樂福拍片上傳抖音後明顯漲粉，所以這次改到全聯拍片，但是現場所開封、食用商品都有結帳，並有雲端發票明細可佐證。

由於兩家業者事後調閱店內監視器影像核對，初步也證實戴男所取用商品都有結帳；但警方詳細比對相關畫面，發現疑有1瓶清潔劑遭開封卻未結帳。詳細情形仍待後續調查釐清。

全案筆錄製作逾1小時，全案詢後將2男朝涉刑法煽惑他人犯罪、妨害名譽、詐欺和毀損等罪函送台中地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1130129

#台中市
#小新
#詹姆士
#警政署刑事局
延伸閱讀
中壢家樂福火警3男打火機燃殺蟲劑釀災 依公共危險罪送辦高雄賣場便溺惹議 2少年悔稱玩過頭遭法辦網紅超哥涉當街毆打Toyz 警逮捕法辦多次揮打大鬧超商男子涉執法過當 中壢分局警將依傷害罪嫌函送
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33