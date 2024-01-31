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首頁 / 社會

陽台窗戶緊閉 潭子一家3口洗澡一氧化碳中毒送醫

2024/1/31 14:23（1/31 15:31 更新）
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台中市潭子區一家3口出現頭暈、嘔吐等一氧化碳中毒症狀，消防人員初步調查，因陽台加裝窗戶又吊掛衣物，通風不良釀禍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月31日
台中市潭子區一家3口出現頭暈、嘔吐等一氧化碳中毒症狀，消防人員初步調查，因陽台加裝窗戶又吊掛衣物，通風不良釀禍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月31日
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市潭子區1處公寓大樓的住戶疑似一氧化碳中毒，一家3口洗澡時出現頭暈、嘔吐等症狀，意識清楚，緊急送醫無礙；消防人員研判，疑因陽台加裝窗戶緊閉，通風不良釀禍。

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台中市政府消防局今天發布文字稿表示，30日深夜11時35分接獲報案，潭子區勝利七街1處公寓大樓，有住戶發生一氧化碳中毒；消防人員到場回報，現場有3名患者，父親、女兒已洗完澡，母親要洗澡時發覺有異，緊急將3人送醫，使用五用氣體偵測器測得一氧化碳數值500ppm。

消防人員初步調查，此家戶使用天然氣戶外型（RF式）熱水器，裝設在外推陽台上並加裝窗戶，可能因吊掛衣物，導致通風不良才釀禍；此住戶熱水器型式安裝錯誤，正確型式為強制排氣型，研判疑似使用熱水器，陽台窗戶緊閉，通風不良，導致大量一氧化碳蓄積飄向屋內發生中毒。（編輯：陳仁華）1130131

#台中市
#台中市消防局
#潭子區
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