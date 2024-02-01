天使輪沉沒 雄檢通緝原船長和公司執行長

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）帛琉籍貨輪「天使輪」去年在高雄外海沉沒，殘油和漂流貨櫃造成污染。高雄地檢署依公共危險罪對人在境外的原船長和天使輪管理公司執行長發布通緝，盼盡快說明釐清疑點。

帛琉籍貨輪「天使輪」去年7月21日在高雄港外海沉沒，雄檢經訊問天使輪船長、大副等船員及關係人、扣押並分析相關電磁紀錄、調取相關航海日誌等案卷資料，認定天使輪管理公司「Zulu Shipping LLC, Azerbaijan」執行長，亞塞拜然籍被告I. ZAMIG與天使輪原船長土耳其籍被告G. SERKAN涉犯公共危險罪嫌。

不過，因2名被告目前仍未到案交代天使輪船況不佳後，是如何指示船員處理等疑問，檢方審酌2人均在境外，也查無可供送達的外國地址，經相關機關持續聯繫未果後，依刑事訴訟法第84條規定發布通緝。

至於天使輪上船長、大副、船員等19人，檢察官認為船員們是受僱於天使輪管理公司，與港口間需透過公司聯繫，對於天使輪是否應靠港、維修等事項均無權決定，且船員們也已就船隻進水盡力處理，據此依犯罪嫌疑不足處分不起訴。

高雄地檢署上午發布新聞稿指出，天使輪啟航時的原本船長為土耳其籍被告G. SERKAN，原定自印度穆恩德拉出發，再至斯里蘭卡可倫坡搭載船員後，自去年6月9日離開斯里蘭卡可倫坡港，於同月24日抵達中國大連港載運空貨櫃後，25日駛離大連港啟航，並預計載運購買的空貨櫃返回愛沙尼亞。

檢方調查，天使輪從斯里蘭卡往大連航行10天後，在途中就發現船艙進水情形，抵達大連時船艙進水水位已達腳踝高度，期間均由船員使用泵浦抽水排除，之後因技術問題，修改為至中國香港進行加油及維修。

但因天使輪船員對船舶安全有疑慮，去年6月29日向國際運輸工人聯盟（ITF）抱怨求救，故船公司於同年7月8日更換船員，原船長土耳其籍被告G. SERKAN也因此更換，隨後搭機離境。

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檢方說明，天使輪在馬歇爾群島籍船商購入時已有船況不佳情形，但船公司卻怠忽檢查維修，去年6月25日起發現船艙進水後原計畫維修，卻經評估無法駛抵香港，且當時離台灣較近，才緊急變更航程至高雄港打算進行維修。

不過，船公司去年7月4日申請入港維修時，南航中心回覆可填寫申請書緊急入港，但因天使輪船代表明未喪失動力不符程序，之後又沒提出文件，就一直滯留在高雄外海。直到同月19日再次申請緊急入港遭拒，20日因發電機故障無法抽出船艙海水，最終致船舶21日傾斜、沉沒。（編輯：謝雅竹）1130201