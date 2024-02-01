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天使輪高雄外海沉沒 港務公司越洋求償清油費等3億元

2024/2/1 15:27（2/1 15:33 更新）
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帛琉籍貨櫃輪「天使輪」2023年7月在高雄港外海沉沒。（高雄港務分公司提供）
帛琉籍貨櫃輪「天使輪」2023年7月在高雄港外海沉沒。（高雄港務分公司提供）
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（中央社記者洪學廣高雄1日電）帛琉籍貨輪「天使輪」在高雄外海沉沒，殘油和漂流貨櫃造成污染，原船長和天使輪管理公司執行長遭雄檢通緝。高雄港務公司今天指出，將求償相關清理、漁民損失費用約3億元。

帛琉籍貨輪「天使輪」去年7月21日在高雄港外海沉沒，高雄地檢署偵結認定天使輪管理公司「Zulu Shipping LLC, Azerbaijan」執行長、亞塞拜然籍被告I. ZAMIG與天使輪原船長土耳其籍被告G. SERKAN涉犯公共危險罪嫌，並發布通緝，希望2人盡快到案說明。至於天使輪上船長、大副、船員等19人則不起訴。

高雄港務分公司總經理王錦榮今天接受媒體聯訪表示，公司原先打算前往荷蘭查扣天使輪船東的另外一條船，但是對方疑已聽到風聲先把船賣掉，導致無法查扣。目前已協請外交部透過帛琉調閱天使輪船東和海運保險公司Hydor相關資料，透過國外律師協商求償。

王錦榮說，理論上保險公司應理賠相關費用，不得已才會走到曠日費時的國際訴訟。目前初估包括海委會清除油污費用、拖船、漁民損失、切除天使輪船橋等費用，會在跟保險公司協商後提出來，希望台灣的債權部分都能順利拿到錢，總計所有費用約新台幣3億元。

王錦榮也提到，由於現今聯繫不上這間保險公司，已協請航港局列為黑名單，一切均透過相關策略處理當中。（編輯：謝雅竹）1130201

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