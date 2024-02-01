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中國公民跳機求庇護已遣返 陸委會：與異議人士陳思明案例不同
首頁 / 社會

貨櫃藏毒勾結物流破壞封條 基檢聲押6嫌獲准

2024/2/1 18:00
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）運毒集團涉嫌將毒品大麻夾藏在貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭後，勾結物流公司員工，利用深夜破壞貨櫃封條、運出毒品，基隆檢警查扣大麻323袋毛重共183公斤，聲押6名犯嫌獲准。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，運毒集團去年10月間，自泰國將大麻共10箱夾藏在貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭後，趁深夜尚未貨櫃儀檢前，由物流公司人員破壞貨櫃封條後，以貨櫃車將毒品運離港區，再輾轉將毒品交給陳姓主嫌得逞。

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運毒集團食髓知味，去年12月中旬，再度自泰國將大麻毒品323袋（毛重183.54公斤）夾藏在貨櫃中，運至基隆港東岸碼頭，欲以相同方式運走大麻，但因載運貨櫃的船班靠港時間延誤，行動因而暫緩。

財政部關務署基隆關發覺有異通報，檢警歷經3波行動，扣得大麻323袋（毛重183.54公斤）並逮捕6名犯嫌。基隆地檢署表示，6名犯嫌涉犯毒品危害防制條例及懲治走私條例罪嫌，有逃亡及串供滅證之虞，陸續向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：林恕暉）1130201

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