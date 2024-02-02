涉假買賣不動產助友貸款 矯正署官員遭起訴

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（中央社記者林長順、劉世怡台北2日電）矯正署秘書室主任吳榮睿擔任台北監獄科長期間，涉嫌與蔡姓、張姓友人假買賣不動產，協助2人向銀行抵押貸款。台北地檢署今天依偽造文書罪嫌起訴吳榮睿等3人。

矯正署回應指出，初步了解吳姓人員被控偽造文書等犯罪事實，暫與現職業務無涉，但已影響公務人員官箴，損及矯正署司法公義形象。矯正署尊重司法偵查結果，將以絕不袒護、不包庇的立場，依檢察官起訴內容，召開考績委員會並按其涉案情節依法議處。

檢方指出，蔡男與張女是男女朋友（2人於民國103年結婚），2人於99年間財務狀況不佳，想要以張女名下房產向銀行抵押貸款，但考量2人的債信不良，找上擔任公務員的吳榮睿幫忙。

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檢方表示，張女與吳榮睿於99年5月3日簽立不實的買賣契約書，佯由吳榮睿以約新台幣1000萬元價格向張女購買不動產，台北市大安地政事務所於99年6月10日核發土地、建物所有權狀予吳榮睿。蔡男、張女再以吳榮睿名義陸續向3家銀行貸款。

檢方查出，由於張女遲延繳付本息，吳榮睿為了避免自己債信不良，106年間再以假買賣方式，將不動產賣給另一個人，並於同年5月間到台北市中山地政事務所辦理不動產移轉登記，損害地政機關對於不動產管理的正確性。（編輯：李錫璋）1130202