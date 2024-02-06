不滿犬隻飼養問題毆擊男子致死 父子判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）養狗的湯姓男子與邱姓父子有嫌隙，找父子檔理論時遭毆致心臟病發，不治身亡。二審依傷害致死罪判刑邱男9年6月，邱父犯共同傷害罪判刑1年，日前最高法院駁回上訴而定讞。

一審的桃園地方法院判決指出，飼養犬隻的湯男不滿被邱姓父子檢舉妨害安寧，民國111年7月17日下午2時許，喝了點酒的湯男前往邱姓父子的桃園市平鎮區住處理論，雙方發生肢體衝突。

湯男把邱父推倒在地，邱男憤而拿鐵製水管揮擊湯男頭部、腹部、四肢，而邱父也拿掃把攻擊湯男下半身，父子檔隨即離開現場。湯男送醫急救，同日下午4時許，因冠狀動脈硬化心臟病發、頭部外傷等觸發心肌梗塞，宣告不治。

一審審理時，邱男辯稱他基於防衛才攻擊湯男，應是防禦過當；邱父則表示，他罹患中風，拿掃把打湯男，不足以使湯男死亡，均未被法官採信。

一審依據法醫研究所解剖鑑定報告書認定，湯男的死因與邱姓父子檔的行為有因果關係，父子檔均涉犯傷害致人於死罪。

一審認為，邱姓父子檔的行為造成湯男家屬痛失至親，犯罪所生危害甚大，兼衡邱男坦承犯行並主動報警請求救護車到場，邱父始終否認犯行，且均未能與湯男家屬達成和解、賠償損失，判處邱男有期徒刑9年6月、邱父7年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，邱男犯行事證明確，仍維持原判；但邱男持鐵製水管毆擊湯男時，邱父未在場，拿掃把打湯男的部位非致命處，且犯後尚能坦承犯行，態度尚稱良好，因此撤銷此部分判決，改依共同傷害罪判處邱父1年徒刑。

經上訴，最高法院認為，原判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130206