無照男開大貨車追撞1死1傷 肇逃找弟頂罪遭收押

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）彰化昨天發生2件大貨車撞前車事故，分別導致1死1傷、2人死亡，其中釀1死車禍的張男無照駕駛又找胞弟冒名頂罪，遭檢察官聲押獲准，而釀2死事故的黃姓男駕駛則是3萬元交保。

國道1號南向197.1公里處彰化路段昨天發生連環車禍釀1死1傷，大貨車駕駛疑未注意車前狀況而追撞前車釀禍，國道公路警察局第三公路警察大隊追查發現，大貨車駕駛41歲張男無照駕駛，竟找40歲胞弟冒名頂罪，全案今天依刑法肇事逃逸、過失致死罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化地方檢察署今天下午發布新聞稿表示，張男造成被害人死亡，另涉肇事逃逸並找人頂替犯罪，經核發拘票拘提張男到案。

檢察官今天相驗遺體，訊後認為張男涉過失致死、肇事致人於死逃逸等罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押，法官傍晚裁准。

另外，黃姓男子昨天駕駛大貨車行經台76線快速道路西向13.7公里處，追撞王男駕駛的小貨車，小貨車失控撞護欄，車輛從高架道路掉落平面道路，導致王姓父子雙亡。

彰化地檢署指出，檢察官完成相驗，訊後認為黃男涉犯過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知新台幣3萬元交保。（編輯：郭諭儒）1130206