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首頁 / 社會

涉EXP ASSET投資方案吸金6千萬 集團3嫌遭起訴

2024/2/7 11:31
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）EXP ASSET集團涉嫌以虛擬貨幣交易等投資方案違法吸金6000萬元，北檢偵結，今天依違反銀行法罪嫌起訴台灣區負責人毛姓女子、亞洲區負責人陳姓男子、集團成員莊姓男子。

台北地檢署起訴書指出，毛女、陳男、莊男涉嫌與波蘭EXP ASSET集團謀議，自民國107年3月間，毛女、陳男、分別自稱此集團的台灣區負責人、亞洲區負責人與「亞洲真誠共富團隊」聯合創辦人；莊男則自稱是把此集團引進台灣的推手。

起訴指出，毛女等人把「EXP ASSET亞斯特投資方案」引進台灣，利用亞洲真誠共富團隊推廣EXP ASSET投資方案，透過成立社群平台、通訊軟體群組，刊登各種推薦文、分享文。

起訴表示，毛女等人對外廣為宣傳EXP ASSET集團在虛擬貨幣交易市場投資獲利豐厚，並在各地舉辦說明會、顧問培訓大會、感恩大會等，製作影片或親自出席介紹EXP ASSET投資方案，宣稱最小投資單位為100美元，每天保證領取0.5%至1.5%的分潤，分潤上限為本金的120 %，等同可領回120%的本金及利潤。

多名投資人直到108年8月19日發覺EXP ASSET官方網站公告無法登入，投資金額血本無歸，因此組成自救會向檢調單位提起告訴。

檢察官查出，毛女等人佯以EXP ASSET投資方案為名收受款項、吸收資金，而與投資人約定或給付與本金顯不相當的紅利，實際上並無任何商品銷售，從中吸金超過新台幣6000萬元，依違反銀行法罪嫌起訴毛女等人。（編輯：李錫璋）1130207

#台北地檢署
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