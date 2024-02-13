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抵台觀察兩岸情勢 歐媒記者：台灣非兵凶戰危之地 而是韌性之島
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咬碎巧克力迸發咖啡香 矯正署春節禮盒熱賣

2024/2/13 14:32（2/13 14:51 更新）
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矯正署春節禮盒熱銷名單，包含台中女子監獄的咖啡豆巧克力，用黑巧克力包著整顆咖啡豆，咬碎瞬間散發咖啡香氣，讓人愛不釋手。中央社記者劉世怡攝 113年2月13日
矯正署春節禮盒熱銷名單，包含台中女子監獄的咖啡豆巧克力，用黑巧克力包著整顆咖啡豆，咬碎瞬間散發咖啡香氣，讓人愛不釋手。中央社記者劉世怡攝 113年2月13日
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（中央社記者劉世怡台北13日電）矯正機關推出「一監所一特色」概念，各監所研發年節新品伴手禮超熱賣，台中女子監獄咖啡豆巧克力，用黑巧克力包著整顆咖啡豆，咬碎瞬間散發咖啡香氣，讓人愛不釋手。

法務部矯正署官員指出，好口碑不是一天就能打造，矯正機關推出「一監所一特色」概念後，全台監所均發展在地特色，研發獨特自營商品，以金字招牌為商標，經過長期經營，成為節慶熱門伴手禮及團購商品。

矯正署整理近年新推出的監獄美食，推薦作為春節伴手禮，首先是台中女子監獄咖啡豆巧克力，精選自製烘焙的咖啡豆，用苦甜適中的黑巧克力包著整顆咖啡豆，香脆口感融合巧克力，輕鬆咬碎咖啡豆的瞬間，散發出濃郁的咖啡香氣；近年很夯的「生巧克力」也是台中女監熱銷產品，作法是在巧克力中加入鮮奶油，凝固後灑上可可粉，再切成小正方形磚粒。

矯正署第二推薦的伴手禮是台北女子看守所優格起士蛋糕，採用澳洲進口乳酪，經層層繁複手工製作而成，全程不加一滴水，入口濃郁香純，加入優格及檸檬汁、口感微酸不甜膩，搭配酥脆餅乾，常讓人一口接一口，回味無窮。

第三推薦則是彰化看守所的韭菜水餃，使用國產溫體豬肉及新鮮韭菜，餡料飽滿、餃皮Q彈鮮香，國產溫體豬肉的香氣加上韭菜的營養，晶瑩剔透的翠綠韭菜令人食指大動，簡單又美味。

矯正署指出，各監所用心製作產品，注重品質並落實3大要求，首先必須符合食品安全規範，第二要求為製作場地及人員整潔衛生，每年配合衛生主管機關進行檢驗，第三則是食品類商品均投保新台幣1000萬元產品責任險。

矯正署說，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請食品等專業師資入監教授技術，商品結合在地特色、物料實在，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也會提撥被害人補償。

矯正署官員表示，去年已全面更新原有矯正商城網頁，帶給消費者更豐富便利的購物體驗，新的線上購物商城新增線上金流串接，結合多元電子支付及優化行動裝置瀏覽，在去年2月上線至11月總計完成5623筆訂單，創下近新台幣1400萬元的營業額。（編輯：蕭博文）1130213

台中女子監獄收容人製作生巧克力，在巧克力中加入鮮奶油，凝固後灑上可可粉，再切成小正方形磚粒，是矯正署春節禮盒熱銷名單之一。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 113年2月13日
台中女子監獄收容人製作生巧克力，在巧克力中加入鮮奶油，凝固後灑上可可粉，再切成小正方形磚粒，是矯正署春節禮盒熱銷名單之一。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 113年2月13日
矯正署春節禮盒熱銷名單，包含台北女子看守所優格起士蛋糕，採用澳洲進口乳酪，加入優格及檸檬汁，搭配酥脆Oreo餅乾底，口感微酸不甜膩。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 113年2月13日
矯正署春節禮盒熱銷名單，包含台北女子看守所優格起士蛋糕，採用澳洲進口乳酪，加入優格及檸檬汁，搭配酥脆Oreo餅乾底，口感微酸不甜膩。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 113年2月13日
#法務部矯正署
#台中女子監獄
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