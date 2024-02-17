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大甲溪林地火勢控制 初估延燒面積11公頃

2024/2/17 16:00（2/17 16:21 更新）
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台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，林業保育署台中分署17日啟動陸空同步滅火，火勢在中午獲控制，搶救人員進行殘火處理。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月17日
台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，林業保育署台中分署17日啟動陸空同步滅火，火勢在中午獲控制，搶救人員進行殘火處理。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，林業保育署台中分署今天啟動陸空同步滅火，兵分3路處理煙點，火勢在中午獲控制，初估延燒面積約11公頃。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，16日深夜接獲台中市政府消防局通報，台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，因夜間山區視線不佳，搶救不易，今天凌晨動員人力滅火。

林業保育署台中分署表示，啟動森林火災搶救機制，火場位置地處偏遠且無道路通行，森林護管員使用砍刀闢除雜草開路，步行約2小時抵達，因火場雜草密布，輕質燃料充足，所以火勢延燒快速，但大部分是雜草延燒，延燒面積約11公頃。

經動員所屬梨山工作站及麗陽工作站森林護管員，兵分3路分頭處理煙點，並獲空勤直升機灌灑協助，火勢在今天中午獲得控制，目前進行殘火處理。

林業保育署台中分署表示，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。（編輯：謝雅竹）1130217

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