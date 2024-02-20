嘉市湖子內環保用地大火 火勢猛烈消防灌救

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市環保局永續循環環保園區今天晚間發生火警，因堆置大量資源回收物，現場火勢猛烈、冒出濃濃黑煙，消防局已派多輛消防車全力灌救，截至晚上9時30分還未控制火勢。

嘉義市消防局於晚間7時5分據報，位於湖子內區段徵收的永續循環環保園區用地發生火警，因現場堆置大量資源回收物，火勢一發不可收拾，陸續調派6個消防分隊20人、8輛消防車前往灌救，環保局也出動重機具協助，截至晚上9時30分火勢還未控制。

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現場自民國107年7月間截至今天已發生3起火警。住在湖子內地區的蔡姓民眾表示，嘉義市環保局位於湖子內的環保園區，已不只一次發生火災，都發出陣陣惡臭，讓人懷疑是不是人為縱火，若問題不能解決，恐影響附近重劃區房價。

嘉義市環保局表示，因農曆春節期間回收資源回收物數量龐大，暫時堆置於環保園區用地上，晚間接到火警訊息，已加派2台怪手支援搶救。環保園區用地平時聘請保全24小時巡視園區，至於起火原因及堆放的資源回收物燃燒情形，待火勢控制後調查釐清，也持續監控是否造成空氣污染。（編輯：郭諭儒）1130220