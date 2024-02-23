通緝犯逆闖機車道釀6傷涉殺人未遂 一審判7年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北23日電）蔡姓通緝犯在台北市遭警方攔查後逃逸，開車逆向闖入新北市汐止北山大橋機車道，連撞5輛機車致6人受傷。士院昨天依殺人未遂、妨害公眾往來安全等罪，判處蔡男有期徒刑7年，仍可上訴。

士林地檢署起訴指出，因妨害自由案遭通緝的蔡男，民國110年1月16日駕車搭載友人，途經台北市南港區南港路一段與研究路口遭警攔查，蔡男為免通緝身分曝光，趁隙駕車往新北市汐止區大同路方向逃逸。

蔡男行經汐止區大同路與民權路口時，左轉逆向駛入北山大橋機車引道，先撞擊1名機車騎士，仍踩油門加速往前衝撞，接著連續撞擊4輛機車，總共導致6人分別受有腰椎骨折、挫傷、擦傷、創傷性氣血胸等傷害。

蔡男肇事後逃逸，同日晚間遭警逮捕歸案。檢察官認為蔡男有殺人的不確定故意，依妨害公眾往來安全、殺人未遂等罪嫌提起公訴，並建請分論併罰。

士林地方法院今天發布新聞資料指出，蔡男罪證明確，所為應予非難，審酌坦承犯行，否認有殺人的不確定故意，僅與2名被害人達成和解，但均未履行。

士院指出，蔡男犯妨害公眾往來安全罪部分，判處8月徒刑，犯殺人未遂罪部分判刑6年6月，應執行有期徒刑7年，仍可上訴。（編輯：唐聲揚）1130223