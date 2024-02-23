殯儀館又爆收賄 新北：同案延續全力配合調查

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市立殯儀館火化場去年爆集體收賄，如今又被查出遺體冷藏室時任10名約雇或臨時人員涉收殯葬業者賄賂。殯葬處說，這是去年同案後續調查，絕不寬貸不法情形，全力配合調查。

新北地檢署與廉政署去年1月才偵破，新北市火化場時任席姓領班與20名臨時及約僱人員涉集體收受殯葬業者賄賂達新台幣3053萬元，新北地檢署去年8月依違反貪污罪起訴21人。

如今檢廉又查出，新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室時任10名約雇或臨時人員涉嫌以每具遺體300元至1000元不等價格收受殯葬業者賄賂，協助更細心處理遺體等事宜。據了解，其中8人仍在職，另2人已離職。

新北市政府殯葬管理處表示，這次收賄事件是民國111年由新北市殯葬處主動移送政風案件的後續調查，廉政單位於去年開始偵辦。

新北殯葬處說，這次廉政署在2月21日及23日共約談8名基層人員，是112年1月同一案件尚未約談員工的後續調查，目前主要是針對之前所提供資料再約談涉案者，如有人員涉案將依規定懲處，而去年被調查遭起訴的員工都已解職。

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新北殯葬處表示，目前殯葬處已將現有人員重新編組，並加強政風現場督導作業及加裝監視器；另修正殯葬處端正政風要點，增加對業者或喪家實施不定期問卷查訪，以即時了解、掌握機關員工服務態度及廉政狀況。

新北殯葬處說，此外，針對殯儀館一線服務員工，每週施行法令宣導，並不定期至現場辦理端正政風查察作業；為使火葬作業透明化，已於去年5月1日啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕得知各區火化爐火化進度，以達公開透明。（編輯：方沛清）1130223