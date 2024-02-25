稱電信員工騙偏僻老人 6倍價賣長途電話控制器

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）75歲廖嫌多次在中南部假冒中華電信員工，以6到10倍高價兜售長途電話控制器，不少年長者事後才驚覺被騙，前年他又涉案，近日被依詐欺取財罪判刑4月，可上訴。

台灣彰化地方法院判決書指出，廖嫌於民國111年11月28日上午，騎機車至田中鎮近70歲被害人住處，兜售長途電話控制器，向被害人收取新台幣4800元，不僅以6倍多高價販售市價約599至690元的長途電話控制器，且未裝設完成即離開。被害人發現對方沒裝，致電中華電信詢問後才知受騙，趕緊報警。

被害人告訴警方，對方當時佯稱自己是中華電信員工，要裝設長途電話控制器，向他收取4800元，結果丟下一台沒有作用的機器就離開，沒有告知使用方法及提供說明書，也未完成裝設。他致電中華電信，才得知電信公司沒有這項服務。

廖嫌則稱自己沒說是中華電信請來裝設的人，有告知價格，被害人同意裝設，他有提供說明書，也有將控制器裝設好。另外，他坦承，依照以往經驗，大部分是找老人家推銷比較賣得出去，都市以前都裝過，所以他都做偏僻地方，老人家比較不了解價格。

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經查，扣案的長途電話控制器並無膠布纏繞過，電線尾端也無扭轉等痕跡，且根據監視器畫面，廖嫌前往被害人住處至離開，僅有14分鐘，再扣除推銷、被害人拿錢及付錢時間，剩餘時間所剩無幾，廖嫌沒有裝設完成即離開與事證相符。

法官審酌，廖嫌有與此案犯罪手法相當的詐欺取財前科，竟仍以不正當方式獲取金錢，詐騙年長者，破壞純樸鄉間風氣，犯後又否認犯行，未見悔悟，依詐欺取財罪判處有期徒刑4月，可易科罰金，以1000元折算1日，並沒收犯罪所得4800元。（編輯：黃世雅）1130225