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桃園2家可爾姿健身房歇業 消保：新北33家正常營運

2024/2/27 21:09
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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市消保官今天指出，「可爾姿」健身房桃園市2家分店突歇業引消費爭議；經查，新北共33間可爾姿健身房目前仍正常營運，會員權益不受影響。

消保官鍾佳儒表示，可爾姿健身房「桃園藝文店」及「大有三越店」無預警歇業，經會同桃園市消保官聯合對位於新北市可爾姿健身房總部（韻智公司）展開行政調查。

鍾佳儒表示，據韻智公司統計，受影響2健身房會員共695人，已有60名會員完成終止會籍退費事宜，有30人會員籍移轉其他分店，並暫停600餘人會籍至5月31日。

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他表示，另為因應原址房東確定不續租衝擊，韻智公司除提供2月份跨店繼續運動優惠及「姊妹享瘦券」、讓會員於半年內以0元重新入會等方案外，並將於原址附近尋找新場地重新營業，請新經營者額外提供優惠方案，以補償受影響會員不便與困擾。

鍾佳儒表示，韻智公司提出優惠方案，應足以保障桃園2間歇業加盟店會員權益，至於新北市33間可爾姿健身房目前仍正常營運，會員權益不受影響。（編輯：方沛清）1130227

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