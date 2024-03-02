法務部擬再增聘150名檢察官助理 紓減打詐負荷

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）法務部今天表示，詐欺犯罪猖獗，繼去年增取100名檢察官助理，今年再爭取增聘150名檢察官助理，並積極研究相關法制，以及實施各項改善方案，紓減檢察官工作負荷。

法務部今天透過新聞稿指出，自民國111年至114年，規劃分4年請增檢察官員額共計600人，6年核增897人，預計114年檢察機關員額將達6613人。

新聞稿表示，詐欺案件攀升為各地檢署的刑案數量第1名，為提高懲詐效率，去年已招聘100名檢察官助理到位，各地檢署運用至今成效非凡，今年再爭取增聘150名檢察官助理，待行政院核准增額進用，將有效緩減檢察官工作負擔。

法務部指出，為推動檢察官助理法制化，先前已擬具法院組織法修正草案，除與相關單位召開研商會議、補充資料，並與朝野立法委員溝通，期待完成修法。

此外，法務部先前推動全國被告總歸戶計畫，以單一被告為移送基準，相關詐欺被害人應歸戶至被告戶籍地司法警察機關統一調查並移送，配套措施於今年2月1日施行，高檢署於2月27日召開研商會議，有效減少偵查成本、追訴犯罪。

法務部也規劃檢察官人工智慧（AI）智慧輔助系統，與司法警察機關數位資料的介接，自動解析筆錄內容、辨識數位卷證，並產製被害人遭詐騙附表、發查核退建議，去年在桃園地檢署、台中地檢署試辦，今年將在台北地檢署、新北地檢署試辦。

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各項改善檢察官工作環境負擔的方案，也包括推行立案審查中心、試行調解中心等任務編組；改革再議制度，避免案件重複發回；頒布不起訴處分書的簡化格式；偵查中運用調解、修復式司法、醫療調處制度；推行輕微案件內勤人犯以遠距視訊解送等措施；精簡查扣字分案及結案規定等。

新聞稿指出，今年3月6日將召開113年度第1次檢察長業務座談會，將針對各項精進方案廣泛蒐集基層意見，並由法務部「合理化檢察官工作負擔研議小組」深入研議，以減輕檢察官工作負荷。（編輯：戴光育）1130302